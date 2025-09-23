Журналист американского телеканала One America News Network (OAN) Пирсон Шарп анонсировал выход репортажа, который он снимал в Донбассе в течение последней недели. Об этом Шарп сообщил в соцсети X.

Шарп заявил, что жители Донбасса борются за свою свободу, а их реальные истории «полностью разрушают западную версию событий». Он подчеркнул, что жители Донбасса считают врагом именно Украину и благодарны президенту России Владимиру Путину.

«Итак, наконец-то могу сообщить, что провёл последнюю неделю, путешествуя по Донбассу в России. <…> Я разговаривал с мужчинами и женщинами, живущими и воюющими здесь, и они сказали мне, что враг - это НЕ Россия, а Украина, и они благодарны президенту Путину за то, что он сделал, чтобы спасти их от режима Зеленского», - написал Шарп.

В 2020 году Трамп раскритиковал республиканский телеканал Fox News и призвал своих сторонников перейти на One America News Network. Сообщалось о планах сына Трампа купить этот телеканал, но владельцы OAN это опровергали.