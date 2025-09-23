В Австрии сочли признание Палестины преждевременным

Канцлер Австрии Кристиан Штокер считает признание Палестины преждевременным. Об этом 23 сентября сообщил портал Puls24.

© Global look

«Мы считаем, что сначала нужно политическое решение», — заявил австрийский лидер в Нью-Йорке.

По мнению Штокера, когда решение о создании двух государств станет реалистичным, для Австрии признание Палестины как государства будет «возможностью или, скорее, следующим шагом».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что создание палестинского государства поставит под угрозу существование Израиля и станет наградой для терроризма.

Как писала «Парламентская газета», 21 сентября Великобритания, Канада и Австралия объявили о признании Палестины как государства, после чего в МИД Палестины заявили, что признание государственности страны рядом западных стран подтверждает отсутствие суверенитета Израиля над оккупированными им палестинскими территориями.