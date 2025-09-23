Глава «Альтернативы для Германии» выступила с неожиданной критикой Путина

Глава ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Алиса Вайдель «внезапно» выступила с критикой в адрес президента РФ Владимира Путина, заявив, что Россия «не должна нарушать воздушное пространство НАТО». Об этом сообщает немецкий таблоид Bild.

Польские власти сообщали, что в воздушном пространстве страны в ночь на 10 сентября оказались беспилотники. Премьер страны Дональд Туск заявил, что несколько дронов были сбиты, обошлось без пострадавших. Туск назвал случившееся «масштабной провокацией» и обвинил в ней Россию. Он сообщил, что Польша попросит союзников по НАТО увеличить поддержку ее ВВС и ПВО на восточной границе.

Девятнадцатого сентября власти Эстонии заявили, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны в Финском заливе. В Москве эти обвинения отвергли.

Перед заседанием парламентской группы вечером 22 сентября Вайдель предположила, что Россия «испытывает» систему противовоздушной обороны НАТО. Она заявила, что Москве не стоит испытывать терпение президента США Дональда Трампа.

«Если это так, я могу лишь предостеречь: не стоит испытывать терпение Дональда Трампа. Нельзя, чтобы он терял лицо в своих миротворческих усилиях», - подчеркнула Вайдель.

Она призвала Россию «действовать в духе деэскалации и не допускать дальнейшего нарушения воздушного пространства НАТО». Политик заявила, что «испытания» системы ПВО альянса «абсолютно точно могут привести к дальнейшей эскалации».

АдГ: Мерц должен наладить контакт с Путиным для урегулирования конфликта на Украине

Bild отмечает, что до сих пор Вайдель и АдГ не выступали с критикой России из-за украинского кризиса. В мае Вайдель потребовала «наконец-то принять во внимание интересы безопасности России».