В Польше потребовали немедленно открыть границу с Белоруссией

Вице-спикер Сейма Польши Кшиштоф Босак потребовал от премьер-министра страны Дональда Туска немедленно открыть границу с Белоруссией.

Его слова передает РИА Новости.

«Наши требования касаются более тысячи грузовиков. Трудно поверить, что польские грузовики и польские граждане оказались в заложниках из-за решения польского правительства», — отметил вице-спикер.

По словам Босака, закрытие границы является безрезультатным санкционным ограничением, так как поставка различных товаров «и так идет через балтийские страны». В связи с этим Босак призвал правительство Польши «признать свои ошибки» и открыть границу для возвращения грузовиков. Он подчеркнул, что эта ситуация «должна кончиться немедленно».

11 сентября Польша полностью закрыла границу с Белоруссией. Туск объяснил это военными учениями Москвы и Минска «Запад-2025».