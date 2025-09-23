Глава МАГАТЭ Гросси захотел стать генсеком ООН

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что намерен претендовать на пост генерального секретаря ООН.

Мандат действующего главы всемирной организации Антониу Гутерриша заканчивается 31 декабря 2026 года. В том же году Совбез ООН должен предложить кандидата на пост генсека, он должен вступить в должность 1 января 2027 года.

"ООН сейчас в сложном положении. <...>. Я верю, что возможно сделать так, чтобы ООН имела значение. <...>. Если вы говорите, что вас беспокоит рост числа конфликтов, рост насилия, то несколько лицемерно делать фокус на других вещах", - сказал Гросси в интервью французскому Agence France-Presse на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Таким образом, по его словам, "все признают", что ООН больше не выполняет свою задачу по поддержанию мира во всем мире. В этой связи аргентинский политик заверил, что избраться на пост ему поможет опыт работы на посту главы МАГАТЭ. Гросси также заявил, что будет стремиться вести диалог "со всеми" и "быть приемлемым для всех посредником".

"Так что да, я буду кандидатом по этим причинам", - отметил он.

При этом Гросси заявил, что надеется "получить как можно больше поддержки".

Генеральный секретарь избирается Советом Безопасности ООН и утверждается Генеральной Ассамблеей, срок его полномочий длится пять лет с возможностью переизбрания. Ограничений на количество сроков нет, однако до сих пор никто не занимал этот пост более 10 лет. В соответствии с устоявшейся практикой генсека ООН не выбирают из представителей стран - постоянных членов Совета Безопасности (США, Россия, Франция, Великобритания, Китай).