Мужчина из Норвегии поймал 280-килограммового голубого тунца

31-летний норвежец решил найти любовь после удачной рыбалки. Об этом случае рассказали в издании Jam Press.

Маркус Ростад отправился на рыбалку с отцом. Изначально он хотел просто помочь родителю, однако внезапно ему удалось поймать на крючок огромного тихоокеанского голубого тунца. Улов был настолько крупным, что начал тащить лодку за собой.

В результате трехчасовой борьбы Ростад все-таки смог вытащить 280-килограммовую рыбу. В этом ему помола прочная удочка. Свой улов он продал суши-ресторанам и заработал на этом 2241 фунт стерлингов.

Местные издания начали писать об этом случае. Мужчина не растерялся — он решил сообщить, что одинок и надеется завести отношения.

— Я ищу хорошую и милую девушку, которая хотела бы иногда ходить со мной на рыбалку, — цитирует его издание.

