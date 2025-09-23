Обзор иноСМИ: «жертвы эксперимента ВСУ» и «исламское большинство» в Германии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

«Мелони подвергла Италию огромной опасности»

Ситуация в Италии крайне серьёзная - премьер Джорджа Мелони приняла серию решений, которые подвергают Италию огромной опасности, заявил автор газеты IL Fatto Quotidiano Алессандро Орсини. Ранее власти Эстонии заявили, что три российских истребителя нарушили воздушное пространство страны в Финском заливе. В Москве эти обвинения отвергли. Сообщалось, что на перехват российских самолетов поднимались итальянские истребители F-35, которые базируются на аэродроме Эмари в Эстонии.

Орсини отметил, что Мелони могла бы отказаться прикрывать восточный фланг НАТО, но поскольку Италия - «государство-сателлит Белого дома», Мелони выполняет американские приказы. По мнению авторов статьи, такой подход «далек от суверенности». В комментариях к статье читатели газеты обвинили Мелони в попытках «ввергнуть ЕС в хаос», ослабить его институты и парализовать его в расчете, что «Италия таким образом усилит своё могущество». Один из пользователей написал, что именно Мелони «заставила» главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен поддаться требованиям президента США Дональда Трампа.

«Новобранцы ВСУ похожи на жертв эксперимента»

В 1966 году министр обороны США Роберт Макнамара снизил требования к американским призывникам на фоне американских военных усилий во Вьетнаме. Как пишут «ИноСМИ» со ссылкой на украинские издания, у большинства дополнительно набранных солдат IQ был ниже 85, в основном они были из бедных семей и с неоконченным школьным образованием. Пентагон утверждал, что эта программа станет социальным лифтом, но в реальности такие новобранцы тянули армию вниз. Они чаще гибли, получали ранения, нападали на своих командиров и совершали преступления.

В статье подчеркивается, что абсолютное большинство украинцев, которых сегодня пытаются призвать в ВСУ, напоминают «жертв эксперимента», проведенного в США 60 лет назад. Журналисты заявили, что ВСУ теперь пополняются теми, кто не смог купить себе бронь, студенческий билет, фальшивую инвалидность или поддельное опекунство. Украинские власти утверждают, что с мобилизацией в стране проблем нет и ВСУ каждый месяц пополняются на 30 тысяч человек. Однако примерно каждый второй новобранец затем самовольно оставляет часть, а оставшиеся «тоже не всегда становятся решением проблемы».

«Натурализация в Германии: исламское большинство к 2050 году»

Рекордное количество натурализаций, смягченные правила выдачи паспортов - теперь эксперты предупреждают, что к 2050 году Германия может стать страной с исламским большинством, пишет австрийский таблоид Exxpress. В 2024 году в Германии был достигнут исторический максимум – 291 955 натурализаций, что на 46 процентов больше, чем в 2023-м, подчеркивается в статье. Более четверти натурализаций (28 процентов) пришлись на выходцев из Сирии.

Модернизированный закон о гражданстве Германии вступил в силу в июне 2024 года. Он ввел натурализацию через пять лет жизни в стране (вместо восьми), а при исключительных достижениях в интеграции - всего через три года. В статье подчеркивается, что Германии необходима «устойчивая доминирующая культура», прозрачность в отношении иностранных финансовых потоков, немецкий язык в качестве языка общения в государственных учреждениях, «квалифицированные, преданные Конституции имамы», а также нулевая терпимость к объединениям и организациям, распространяющим исламистскую идеологию, и депортация за тяжкие преступления.

Оуэнс пообещала «заставить» Брижит Макрон пройти медосмотр

Американская активистка ультраправых взглядов Кэндис Оуэнс заявила, что заставит первую леди Франции Брижит Макрон пройти медицинское обследование в рамках их текущего судебного процесса. Ранее СМИ сообщили, что супруга французского президента намерена через суд «научно доказать», что она женщина. Как пишет Daily Mail, Оуэнс требует, чтобы 72-летняя Брижит Макрон прошла «независимую экспертизу». Активистка пообещала «прийти за медицинской картой» первой леди Франции. В начале 2025 года Оуэнс начала распространять информацию, что первая леди Франции - на самом деле мужчина, и личность Брижит якобы присвоил себе ее брат Жан-Мишель Тронье.

В июле супруги Макрон подали против Оуэнс иск в суд американского штата Делавэр. В 219-страничной жалобе утверждается, что она подвергла их «кампании глобального унижения». В иске приводится ряд доказательств, опровергающих заявления Оуэнс, включая фотографии юной Брижит, опубликованное в газете объявление о ее рождении и тот факт, что она родила троих детей от своего первого мужа. В иске также ставится под сомнение репутация Оуэнс: отмечается, что ее карьера основана на «регулярном распространении дезинформации под видом журналистики», и утверждается, что она «построила бренд на провокациях, а не на правде».

«Почему испанцы называют украинцев лимонами»

Живущая в Испании украинка Ирина Федорович с удивлением для себя узнала, что местные называют украинцев «лимонами», пишет портал «ИноСМИ» со ссылкой на украинское издание. По словам девушки, украинцы, по мнению испанцев, часто выглядят «кисло» - ходят с неприветливым и недовольным выражением лица. В статье отмечается, что украинских пользователей разозлило такое сравнение.

Некоторые заявили, что украинцы настоящие и не симулируют радость, если ее не чувствуют. По их мнению, многие европейцы ходят «в масках», а их добродушие и приветливость - напускные. Также украинцы назвали европейцев «лицемерными» и добавили, что отсутствие улыбок связано не только с ментальностью, но и с «довольно сложной» ситуацией.