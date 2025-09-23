Харрис оценила политику Трампа: «Имеем дело с тираном»

Бывшая вице-президент и экс-кандидат от Демократической партии на пост главы США Камала Харрис в интервью MSNBC назвала Дональда Трампа «тираном».

© Газета.Ru

По словам Харрис, поведение Трампа на посту президента США больше похоже на поведение «тирана», чем на поведение избранного должностного лица.

«Демократия поддерживает капитализм. Капитализм процветает в демократии. А сейчас мы имеем дело с <...> тираном. Раньше мы сравнивали силу нашей демократии с коммунистическими диктаторами. Именно с этим мы сейчас и сталкиваемся при Дональде Трампе», — отметила Харрис.

Она также подчеркнула, что разочарована «капитуляцией» крупного американского бизнеса перед Трампом. Харрис уточнила, что в течение многих лет тесно сотрудничала с частным сектором и всегда верила, что в критических ситуациях эти «титаны промышленности» станут защитой американской демократии и поддержат демократические институты, но они сохраняют молчание.

8 сентября газета Los Angeles Times писала, что полиция Лос-Анджелеса прекратила обеспечивать безопасность Харрис.

Безопасность Харрис обеспечивала Секретная служба США. По данным издания, с силовых служб сняли данные обязанности после критики договоренности.