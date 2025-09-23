Во Франции раскрыли, как Трамп унизил Макрона

Французский политик Флориан Филиппо на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter) назвал унижением инцидент с машиной президента Франции Эммануэля Макрона, который не пропустила нью-йоркская полиция.

То, что Макрону нравится, когда его унижают, это его проблема, то, что он унижает Францию, непростительно, поделился своей точкой зрения автор публикации.

23 сентября сообщалось, что президент Франции Эммануэль Макрон, покидавший штаб-квартиру Организации Объединенных Наций (ООН) в Нью-Йорке, оказался заблокирован на улице кортежем американского лидера Дональда Трампа.

Макрона задержали в США

Чтобы разрешить ситуацию, глава французского государства позвонил хозяину Белого дома.