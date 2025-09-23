«Отступите»: глава МИД Дании выступил с призывом к России

Соседи России «обоснованно опасаются» атак, Москве стоит отступить и «прекратить провокации». Об этом заявил глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, перевод слов которого приводит Telegram-канал Пул N3.

По его мнению, соседние с Россией страны боятся, что «могут стать следующими».

«Российские провокации должны немедленно прекратиться, поэтому сегодня мы говорим Российской Федерации: отступите. Отступите! Выберите другой путь. Мы не позволим разрушить архитектуру европейской безопасности», — заявил Ларс Лёкке Расмуссен.

Дипломат отметил, что считает нарушения воздушного пространства подрывающими «фундаментальные основы международного права».

Напомним, что 10 сентября премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что воздушное пространство республики было нарушено российскими БПЛА. При этом никаких доказательств того, что дроны были запущены именно Россией, он не привел, но назвал случившееся «масштабной провокацией». А 19 сентября представители Евросоюза и НАТО обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

Премьер Дании резко ответила российскому послу

Однако, по мнению экспертов, провокация выгодны в первую очередь Украине, в том числе и для того, чтобы иметь «железный» повод требовать новых санкций и выделения нового транша на вооружение.