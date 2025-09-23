Владимир Зеленский упрекнул функционеров своей партии «Слуга народа», а также активистов и журналистов в «неспособности создать неизменно лестный образ Украины в глазах западных партнёров», пишет Politico, ссылаясь на двух присутствовавших на заседании парламентариев.

Подчёркивается, что собеседники издания пожелали остаться анонимными, опасаясь «вызвать гнев» Зеленского.

Также в материале отмечается, что недовольство среди соратников главы киевского режима также вызывают действия власти в отношении антикоррупционных ведомств.

Ранее Foreign Policy писало, что последние военные реформы киевского режима указывают на то, что Владимир Зеленский оторван от реальности.