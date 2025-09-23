«Важный шаг»: в США отреагировали на новое заявление Путина

Директор американской Ассоциации по контролю за вооружениями Дэрил Кимбалл выразил поддержку заявлению президента России Владимира Путина о ДСНВ. Об этом он сообщил в социальной сети X.

Как указал Кимбалл, это «важный и позитивный шаг». В сентябре Кимбалл выразил опасения относительно угрозы, связанной с избыточным количеством ядерного вооружения. По словам эксперта, «большее количество ядерного оружия никого не обезопасит».

«Согласившись не превышать текущие стратегические ядерные ограничения, они могли бы снизить напряженность, предотвратить дорогостоящую гонку вооружений, в которой никто не может победить...», — отметил Кимбалл.

Западные СМИ отреагировали на заявление Путина о ДСНВ

Путин в минувший понедельник провел совещание с Совбезом, объявив о готовности России соблюдать ограничения по ДСНВ при условии взаимности США. Договор может продлиться до 2026 года. Россия планирует укреплять оборону, но избегает гонки вооружений и предпочитает дипломатию, подчеркнул президент.