Евросоюз создаст группу доноров для Палестины

Евросоюз создаст группу доноров для поддержки Палестины и восстановления Газы. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Нью-Йорке на международной конференции по мирному урегулированию палестинского вопроса и реализации решения о двух государствах, передает «Интерфакс».

© Газета.Ru

На карту поставлено выживание палестинской администрации, поэтому нужно сделать больше, отметила она.

«Именно поэтому мы создадим группу доноров для Палестины. Любое будущее палестинское государство должно быть жизнеспособным и с экономической точки зрения», — сказала глава ЕК.

Ляйен добавила, что ЕС с начала войны в анклаве оказывал Палестинской администрации помощь, выделив €1,6 млрд, но теперь этого недостаточно.

До этого президент Палестины Махмуд Аббас, выступая в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, заявил, что палестинская группировка ХАМАС не будет играть никакой роли в управлении сектором Газа.