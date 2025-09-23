Зеленский раскритиковал собственную партию

Президент Украины Владимир Зеленский на закрытой встрече в Верховной Раде критиковал членов собственной партии «Слуга народа», которые говорили об ошибках и проблемах страны.

Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Politico.

«Украинский лидер выразил разочарование своей собственной партии "Слуга народа", критикуя членов парламента, активистов гражданского общества и журналистов за неспособность создать образ Украины, который бы был симпатичен западным партнерам», — говорится в публикации.

Отмечается, что выступление Зеленского не нашло понимания среди народных депутатов, которые рассчитывали на смягчение авторитарных тенденций власти на фоне скандала с попыткой лишить независимости антикоррупционные органы.

Ранее Зеленский передал в Верховную Раду законопроект, разрешающий отправку подразделений Вооруженных сил Украины за границу. В случае его принятия Киев сможет направлять военных за границу для выполнения задач по обеспечению нацбезопасности и обороны страны.