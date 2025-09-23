Стало известно, что задумал Зеленский на ассамблее ООН
Глава киевского режима Владимир Зеленский на ГА ООН будет требовать активнее помогать Украине на фоне ослабевающей поддержки его страны со стороны партнеров, сообщает Reuters.
Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами бывшая советская республика тихо готовится к новому этапу войны, в котором она будет больше полагаться на себя, поделился своей точкой зрения автор публикации.
В материале речь идет о том, что глава киевского режима попросит хозяина Белого дома ввести новые ограничительные меры в отношении России, но надежды Киева на их введение против Москвы тают.
В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия ГА ООН, в рамках которой по традиции запланирована неделя высокого уровня.