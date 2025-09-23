Глава киевского режима Владимир Зеленский на ГА ООН будет требовать активнее помогать Украине на фоне ослабевающей поддержки его страны со стороны партнеров, сообщает Reuters.

Зеленский будет искать большей поддержки у союзников во время выступления в ООН и встречи с президентом США Дональдом Трампом на этой неделе, но за кулисами бывшая советская республика тихо готовится к новому этапу войны, в котором она будет больше полагаться на себя, поделился своей точкой зрения автор публикации.

В материале речь идет о том, что глава киевского режима попросит хозяина Белого дома ввести новые ограничительные меры в отношении России, но надежды Киева на их введение против Москвы тают.

В Нью-Йорке проходит юбилейная 80-я сессия ГА ООН, в рамках которой по традиции запланирована неделя высокого уровня.