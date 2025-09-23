Страна НАТО признала невозможность «вечной помощи» Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган признал, что невозможно оказывать вечную помощь Украине. Об этом он сообщил в интервью Fox News.

«Я не думаю, что Европа будет оказывать экономическую помощь вечно», — отметил турецкий лидер.

Эрдган также отметил, что не верит в скорое окончание российско-украинского конфликта, и это «очень плохая новость».

Раскрыт смысл заявления Трампа о помощи Украине

Ранее Эрдоган заявил, что созданная после Второй мировой войны ООН больше не способна выполнять свою функцию по урегулированию мировых кризисов.