У штаб-квартиры ООН прошли акции в поддержку Палестины

У штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке прошли акции протеста, участники которых выступали за международное признание Палестины. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на своего корреспондента Елену Прохоровскую.

Акции в поддержку Палестины в последние дни прошли во множестве городов по всему миру. В некоторых случаях демонстранты перекрывали трассы и блокировали порты.

Один из участников акции в Нью-Йорке заявил «Известиям», что признание Палестины не решит всех проблем. Он подчеркнул, что пока Израиль блокирует гуманитарную помощь и удерживает территорию под контролем, ситуация для жителей Газы не изменится.

Франция, Бельгия, Монако, Люксембург и Мальта объвили о признании палестинского государства на саммите Генеральной Ассамблеи ООН 22 сентября. За день до этого Британия, Канада, Австралия и Португалия официально признали Палестину. По данным CNN, теперь палестинскую государственность признают около 80 процентов стран-членов Генассамблеи ООН.

Выступая на саммите, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что признание палестинского государства представляет собой «единственное решение, которое позволит Израилю жить в мире». Он назвал этот шаг «поражением ХАМАС». Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что государственность для палестинцев - «это право, а не награда», и без нее в регионе не будет мира.

США по-прежнему выступают против признания государственности Палестины, а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что «палестинскому государству не бывать».

Для вступления Палестины в ООН требуется, чтобы за резолюцию проголосовали как минимум девять из пятнадцати членов Совета безопасности, и чтобы ни один из пяти постоянных членов - Россия, США, Франция, Китай и Британия - не наложили вето.