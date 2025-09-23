Заявление президента России Владимира Путина по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) стало важным для Запада.

Об этом пишет журнал Newsweek.

«Путин делает важное объявление о ядерном оружии», — говорится в сообщении издания.

Владимир Путин 22 сентября провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп в курсе предложения Путина в течение года придерживаться ограничений по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), американский лидер намерен лично прокомментировать инициативу российского коллеги, сообщил Белый дом.