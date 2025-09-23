Пока вы спали: атака вертолета с Трампом и странный инцидент с президентом Польши

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Захарова назвала заявление Санду паранойей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Молдавии Майи Санду о том, что РФ якобы может использовать ее страну для "нападения на Одесскую область". По словам Захаровой, это паранойя, пишет РИА Новости.

"Паранойя", - сказала официальный представитель МИД России.

Ранее Санду бездоказательно утверждала, что победа пророссийских сил на предстоящих парламентских выборах в Молдавии якобы "угрожает суверенитету страны" и может открыть путь "российскому вторжению в Одесскую область".

Эрдоган сделал заявление об Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время своего интервью телеканалу Fox News заявил, что не верит, что конфликт на Украине закончится в ближайшее время. В ходе беседы он также рассказал о своих отношениях с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщает РИА Новости.

"Я не очень верю, что это случится", - сказал Эрдоган, отвечая на вопрос, считает ли он, что конфликт скоро закончится.

Что касается отношений с российским лидером, то, как пишет РИА Новости, президент Турции заявил о хороших отношениях между ними.

"Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи", - поделился Эрдоган.

СМИ: аэропорт Осло закрыли из-за БПЛА

В столице Норвегии Осло засекли неизвестные БПЛА. В связи с инцидентом был закрыт аэропорт Гардермуэн, сообщает РИА Новости со ссылкой на шведский таблоид Aftonbladet.

"В 23.30 дроны также были замечены в аэропорту Осло Гардермуэн", — говорится в сообщении.

Как сообщила представитель пресс-службы Гардермуэна Моника Фастинг, воздушное пространство закрыто, самолеты перенаправляются в ближайший аэропорт. Отмечается, что дроны были обнаружены возле военных объектов в районе крепости Акерсхус.

В США атаковали вертолет с Трампом

Подозрительный мужчина пытался устроить крушение вертолета, на борту которого находился президент США Дональд Трамп. Нарушитель направлял лазерную указку в сторону воздушного судна, таким образом решив ослепить пилота, сообщает РИА Новости со ссылкой на NBС News.

Инцидент произошел в вечером в субботу. Сотрудник Секретной службы Диего Сантьяго увидел на Конститьюшн-авеню подозрительного мужчину, который высматривал президентский борт.

"Сантьяго подошел к мужчине, позже опознанному как Джейкоб Сэмюэл Уинклер, который направил красный лазерный указатель в сторону Marine One (Президентского борта. — Прим. Ред.) и включил красную лазерную указку", — говорится в публикации.

Нарушитель был задержан. При обыске у подозреваемого нашли нож. Отмечается, что ему грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

С президентом Польши произошел странный инцидент в храме

Неизвестный мужчина в облачении священника пытался прорваться к президенту Польши Каролю Навроцкому. Инцидент произошел в католическом храме в Дойлстауне, который польский лидер посетил во время поездки в Пенсильванию, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал Polsat News.

"Во время мессы произошел инцидент. Мужчину в ризе, не являющегося священником, вывели из алтаря. При нем не было видимых опасных предметов, и он не оказал сопротивления", — говорится в материале.

Нарушитель был задержан сотрудниками службы безопасности.