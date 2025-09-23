В Японии встревожились из-за встречи лидеров РФ, КНР и КНДР

В Японии выразили обеспокоенность по поводу встречи лидеров России, Китая и КНДР, прошедшей 3 сентября в Пекине. Об этом заявил один из фаворитов внутрипартийных выборов на пост председателя правящей Либерально-демократической партии (ЛДП), а также потенциальный новый премьер-министр Японии Синдзиро Коидзуми в ходе телевизионных дебатов.

«Думаю, что не было ни одного человека, кто не испытал беспокойство, глядя на то, как лидеры Китая, России и Северной Кореи собрались вместе 3 сентября в Пекине», — подчеркнул политик.

События в Пекине вызвали тревогу у всего японского общества. Он также добавил, что ситуация с безопасностью вокруг Японии сейчас самая сложная со времен окончания Второй мировой войны и стране необходимо укреплять собственную обороноспособность.

В Японии предложили новый план по России

Основной оппонент Коидзуми экс-министр экономической безопасности Санаэ Такаити заявила, что Японии нужно развивать сотрудничество в сфере безопасности с Южной Кореей, Филиппинами, Австралией. Также она предложила поддерживать хорошие отношения с европейскими странами — Великобританией и Италией, с которыми идет совместная разработка истребителя нового поколения. Все участники подчеркнули, что союз с США остается ключевым элементом краеугольным камнем внешней политики страны.

На выборы председателя ЛДП зарегистрировались пять кандидатов: Санаэ Такаити, Синдзиро Коидзуми, министр сельского хозяйства Есимаса Хаяси, бывший министр экономической безопасности Такаюки Кобаяси и экс-генсек ЛДП Тосимицу Мотэги. По мнению местных экспертов, основная борьба развернется между Коидзуми и Такаити. Каждый из кандидатов подтвердил готовность включить своих оппонентов в будущую администрацию в случае победы. Текущие выборы стали вторыми по количеству претендентов на высший партийный пост после рекордных выборов 2024 года.

Встреча РФ, КНР, КНДР прошла в начале сентября. Тогда же президент России Владимир Путин ездил в Китай с рабочим визитом. Как прошла самая долгая командировка президента — в материале URA.RU.