Токаев и Зеленский встретились в США

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Владимир Зеленский встретились в США на полях 80-й сессии Генассамблеи ООН и обсудили завершение украинского конфликта.

Об этом пишет пресс-служба президента Казахстана.

Также Токаев и Зеленский обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в экономической и гуманитарной сфере.

Ранее Зеленский на полях ООН проигнорировал вопрос о перспективах встречи с президентом России Владимиром Путиным.