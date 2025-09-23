Премьер-министр Испании раскрыл, что западные страны делают не так

Западные страны подают неверный сигнал, когда объявляют о росте военных расходов на оборону при одновременном сокращении помощи другим государствам. Об этом заявил премьер-министр Испании Педро Санчес в интервью агентству Reuters.

«Вот почему я считаю, что западные страны посылают неверный сигнал: „Мы собираемся увеличить расходы на оборону, но сократим расходы на помощь“», — сказал Санчес. Его слова приводит Reuters.

Премьер-министр также добавил, что для обеспечения безопасности необходимо также решать проблемы, связанные с изменением климата и глобальным здравоохранением. По его мнению, объем помощи некоторым государствам европейского континента необходимо увеличить.

Премьер-министр Испании призвал «защитить Европу»

«Нам нужно увеличить объем помощи. Страны также должны „посмотреть в лицо реальности, которая сложилась на восточном фланге Европы <...> в отношении таких стран, как Украина, но не создавать ложное или надуманное противоречие между помощью и расходами на оборону“, — сообщил политик.

