В МИД Литвы заявили, что европейские санкции против России неэффективны

Европейские санкции против России не достигают ожидаемого эффекта. Об этом сообщил министр иностранных дел Литовской Республики Кястутис Будрис. По его мнению, без помощи США ограничения не будут действовать, как того хотелось бы европейцам.

«Без Соединенных Штатов и без координации с США европейские санкции неэффективны. Когда Соединенные Штаты идут впереди и тянут за собой весь состав, это работает», — сказал Будрис. Его слова приводит агентство Reuters.

В ответ на вопрос о причинах давления со стороны США на европейские страны с целью ужесточения санкций против российского нефтегазового сектора при одновременном отказе Вашингтона от введения аналогичных ограничительных мер, Будрис отметил, что позиция Соединенных Штатов в некоторой степени обоснована. По мнению главы литовского МИД, некоторые страны Европы продолжают наращивать закупки газа у РФ.

В России высказались об эффекте от нового пакета европейских санкций

«Мы должны посмотреть правде в глаза. Тот факт, что некоторые европейские страны в прошлом году увеличили импорт СПГ из России <...> постыден», — отметил дипломат.

Ранее стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио заявил, что европейским странам, которые призывают США вводить новые санкции против России, стоит сначала самим принять такие же меры. По его словам, некоторые страны Европы все еще продолжают торговать с Россией, даже когда просят Вашингтон ужесточить ограничения. Рубио также напомнил, что разговоры о новых санкциях идут на фоне того, что многие страны ЕС по-прежнему зависят от российских энергоносителей. Он отметил, что если страны Запада действуют разрозненно, это снижает эффективность санкций и дает России возможность зарабатывать на экспорте. По мнению Рубио, только совместные действия США и Европы могут привести к заметным результатам.