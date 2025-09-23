Госдолг крупной европейской страны вернулся к пиковым значениям

Государственный долг Великобритании при нынешнем премьер-министре Кире Стармере вернулся к пиковым значениям времен пандемии коронавирусной инфекции. Причиной тому стала стагнации экономики королевства.

Согласно статистическим данным, госдолг Британии стабильно растет уже несколько лет. На конец июля 2025 года он составил 96,1%. Это всего лишь на полпроцента меньше, чем в 2020 году.

Отметим, что нынешний уровень госдолга при Стармере намного выше, чем в среднем при других бывших премьер-министрах. Так, при Риши Сунаке госдолг составлял в среднем 95,05%, при Борисе Джонсоне – 92,8%, а при Терезе Мэй – 81,93%.

Долговой кризис в Британии может ударить по всем западным странам

Как отмечает РИА Новости, государственный долг королевства разгоняется на фоне стагнирующей экономики. По итогам 2024 года ВВП страны прибавил всего 1%. В этом году, по прогнозу МВФ, ВВП Великобритании вырастет на 1,2%.

Ранее политолог объяснил, почему ЕС боится вводить новые антироссийские санкции.