В США арестовали светившего лазерной указкой в вертолет Трампа

Секретная служба США арестовала человека, который направил луч лазерной указки на взлетающий вертолет, на борту которого находился президент США Дональд Трамп. Инцидент произошел 20 сентября в Вашингтоне рядом с Белым домом. Об этом сообщает NBC.

© Global look

Арестованному мужчину вечером в понедельник предъявили официальные обвинения. По закону в США направление лазерной указки на движущийся летательный аппарат — серьезное преступление, за которое можно получить до пяти лет тюрьмы. Арестованный утверждал, что не знал о запрете на такие действия.