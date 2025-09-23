Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал уровень своего взаимодействия с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он высказался в интервью Fox News.

Эрдоган оценил свои отношения с Путиным и отметил их высокий уровень.

«Наши отношения с Владимиром Путиным были хорошими с нашей первой встречи», — сказал он.

Эрдоган высказался о завершении конфликта на Украине

Ранее Эрдоган высказался о завершении конфликта на Украине и усомнился в таком развитии событий в ближайшее время.

«Я не очень верю, что это случится», — признался турецкий президент.

До этого в Польше понадеялись на согласие России прекратить огонь на Украине. С таким заявлением выступил министр иностранных дел страны Радослав Сикорский.