Молдавский депутат раскрыл, к чему могут привести истеричные заявления президента Санду

Истеричные заявления молдавского президента Майи Санду являются попыткой запугать избирателей и подготовить почву к аннулированию результатов парламентских выборов. Это может произойти в том случае, если правящая в стране партия «Действие и солидарность» (ПДС) проиграет, заявил депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя.

По его словам, истеричное обращение Санду объясняется паникой, которая царит в правящей партии. Все опросы показывают, что ее политсила проиграет выборы.

“Поэтому их действия сейчас направлены на запугивание электората, на сеяние паники в обществе, и, скорее всего, эти заявления направлены на то, чтобы подготовить почву для аннулирования выборов в случае, если ПДС, которая находится у власти, проиграет выборы”, - заявил Цырдя в беседе с РИА Новости.

Захарова назвала «паранойей» слова Санду об использовании Молдавии

Напомним, парламентские выборы в Молдавии пройдет уже в это воскресенье, 28 сентября.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала слова Санду «паранойей».