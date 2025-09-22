Китай хлопнул дверью: мир в шаге от безумной ядерной гонки

Последний договор, сдерживающий ядерные арсеналы России и США, вот-вот рухнет, и мир рискует сорваться в неконтролируемую трехстороннюю гонку вооружений. Причиной стал жесткий отказ Китая присоединиться к переговорам о ядерном разоружении, несмотря на призывы президента США Дональда Трампа, сообщает South China Morning Post.

© Московский Комсомолец

Пекин назвал предложение Трампа о трехсторонних переговорах «бессмысленным и нереалистичным». Как заявил официальный представитель МИД Китая Го Цзякунь, ядерный потенциал КНР «отнюдь не находится на том же уровне, что и у США».

Хотя формально это так (у Китая, по данным SIPRI, около 600 боеголовок против более 5000 у США и России), именно стремительный рост китайского арсенала вызывает панику в Вашингтоне. По прогнозам, к 2030 году у Пекина будет уже более 1000 боеголовок.

В Германии назвали число раненных в день в случае войны с Россией

Аналитики, опрошенные изданием, бьют тревогу. Срок действия ключевого договора СНВ-III между РФ и США истекает в феврале 2026 года. Если он не будет продлен или заменен новым, мир рискует «вступить в новую эру стратегической нестабильности и неконтролируемой ядерной конкуренции».

«Без участия Пекина российско-американский контроль над вооружениями не будет иметь смысла ни для Вашингтона, ни для Москвы», — считает почетный профессор Университета Джорджа Мейсона Марк Кац.

Китай, в свою очередь, обвиняет США в попытках сдержать его рост и отказывается от трехстороннего формата, который рассматривает как «пережиток холодной войны». При этом, по мнению экспертов, Пекин сам заинтересован в стабильности, но предпочитает вести диалог с США напрямую, на своих условиях.

Ситуация зашла в тупик, который эксперты называют безумным.

«Ожидать, что, имея больше вооружений, можно добиться своего, — безумие», — говорит почетный профессор Принстонского университета Фрэнк фон Хиппель, подчеркивая, что у всех трех стран уже более чем достаточно оружия для взаимного уничтожения.