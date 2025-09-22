Экс-помощница Байдена отреагировала на получение гражданства России

Экс-помощница Байдена Рид заявила, что быть гражданином России — честь для неё
Получившая российское гражданство сотрудница RT, которая прежде была помощницей экс-президента США Джо Байдена в сенате Тара Рид заявила, что быть гражданином России — честь для неё.
«Я считаю за честь быть гражданином России», — заявила она.
Рид рассказала, что теперь планирует активно изучать русский язык.
22 сентября президент России Владимир Путин предоставил американке Таре Рид российское гражданство.