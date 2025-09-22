Аббас пообещал провести выборы в течение года после прекращения огня в Газе

Президент Палестины Махмуд Аббас в штаб-квартире ООН пообещал провести выборы в течение года после полного прекращения огня в Газе.

«Мы подчёркиваем нашу приверженность проведению президентских и парламентских выборов в течение года после окончания войны», — цитирует его ТАСС.

Политик добавил, что за три месяца подготовит проект временной конституции, чтобы обеспечить передачу власти.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон объявил о признании Парижем Палестины.