Макрон подтвердил, что Франция признает Палестинское государство

Андрей Дуванов

Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что его страна признает Палестинское государство. Об этом сообщает РИА Новости.

© Global look

Во время своего выступления на 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН Макрон заявил, что с сегодняшнего дня Франция официально признает Палестину. Такое решение он обосновал «историческими обязательствами Франции на Ближнем Востоке».

«В соответствии с историческим обязательством моей страны на Ближнем Востоке, за мир между Израилем и палестинцами, Франция сегодня признала Государство Палестина», — заявил он.

Ранее глава МИД Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна прорабатывает план признания Палестины.