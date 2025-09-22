Аэропорт Копенгагена закрыли из-за беспилотников

Международный аэропорт Копенгагена в Дании закрыли на прием и отправку рейсов из-за появления двух-трех БПЛА над воздушной гаванью. Об этом сообщает датская газета Jyllands-Posten.

© Wikipedia

Отмечается, что БПЛА зафиксировали над аэропортом в районе 21:00 по местному времени (22:00 по московскому времени).

«В настоящее время аэропорт закрыт. Это связано с двумя-тремя крупными беспилотниками, летающими вокруг территории воздушной гавани», — сказал начальник полиции Копенгагена Хенрик Стормер.

Известно, что из-за БПЛА более 15 самолетов были направлены в другие аэропорты. Часть из вылетов была полностью отменена, некоторые — задержаны.

Других подробностей инцидента не приводится.