Для Польши обернулась отрицательными последствиями политика Варшавы на границе против России и КНР. Об этом пишет китайское издание Sohu.

В статье отмечается, что польские власти закрыли закрыли границу с Белоруссией вскоре после визита главы МИД Китая Ван И, объяснив это российско-китайскими военными учениями.

В Пекине рассчитывали на расширение перевозок через польскую территорию. Была даже достигнута договоренность о бесперебойном движении поездов.

Однако в итоге на белорусской территории застряли десятки составов с китайскими товарами.

Обозреватели Sohu считают, что истинной причиной стала неудачная попытка Польши заставить Пекин оказать давление на Москву.

В Китае отреагировали быстро. Действия Варшавы в Пекине осудили и объявили, что планируют расширять сотрудничество с арктическими государствами, включая Россию.

Инициативу также поддержал президент РФ Владимир Путин, который подчеркнул значение Северного морского пути как альтернативного маршрута.

Судно, которое пройдет по Севморпути вдоль российского побережья, минуя Польшу, отправится из китайского порта Нинбо в Европу уже в ближайшее время.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский пригрозил сбивать российские самолеты в воздушном пространстве Польши.