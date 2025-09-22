В Германии раскрыли возможные последствия войны с Россией

В случае, если Германия вступит в войну с Россией, то бундесвер будет сталкиваться с тысячей раненых немцев ежедневно. Об этом сообщил главный врач бундесвера Ральф Хоффман в беседе с Reuters.

© Unsplash

«Число раненых военнослужащих в потенциальном конфликте будет зависеть от интенсивности боевых действий, в которых станут участвовать немецкие войска. Реалистично можно вести речь о цифре примерно тысяча раненых в день», — рассказал специалист.

Он подчеркнул, что для того, чтобы справиться с таким наплывом пациентов, военно-медицинскую службу придется значительно увеличить.

Ранее глава комитета по обороне в немецком бундестаге Томас Ревекамп заявил, что Германия поддержит Украину в разработке средств для ударов по России.