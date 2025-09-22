Американская журналистка сделала резкое заявление о Брижит Макрон

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала, что просто «представить» доказательства недостаточно — первая леди Франции Брижит Макрон должна пройти независимую экспертизу, которая точно определит ее первоначальную половую принадлежность. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее адвокат четы Макронов Том Клэр заявил, что супруги готовы предоставить в суде США фото и «научные» доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.

«[США] это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто «предоставить» доказательства», — разъяснила Оуэнс.

По ее мнению, доказательства должны быть проверены в независимом порядке.

«Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — подчеркнула журналистка.

Напомним, что история об истинной половой принадлежности супруги Макрона тянется многие месяцы. Исследователи заявляют о том, что в юности она была мужчиной, юристы четы твердят, что Брижит была и остается женщиной.