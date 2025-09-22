Американская журналистка сделала резкое заявление о Брижит Макрон

Илья Родин

Американская журналистка Кэндис Оуэнс рассказала, что просто «представить» доказательства недостаточно — первая леди Франции Брижит Макрон должна пройти независимую экспертизу, которая точно определит ее первоначальную половую принадлежность. Об этом пишет РИА Новости.

Американская журналистка сделала резкое заявление о Брижит Макрон
© Global Look Press

Ранее адвокат четы Макронов Том Клэр заявил, что супруги готовы предоставить в суде США фото и «научные» доказательства, подтверждающие, что Брижит родилась женщиной.

«[США] это не Франция, где Брижит и Эммануэль Макрон могут делать, что захотят. Сбор доказательства по требованию суда не позволяет Брижит просто «предоставить» доказательства», — разъяснила Оуэнс.

По ее мнению, доказательства должны быть проверены в независимом порядке.

«Мы собираемся потребовать у Брижит прохождения проверки у независимого врача. Мы хотим доступа к ее медицинской карте», — подчеркнула журналистка.

Напомним, что история об истинной половой принадлежности супруги Макрона тянется многие месяцы. Исследователи заявляют о том, что в юности она была мужчиной, юристы четы твердят, что Брижит была и остается женщиной.