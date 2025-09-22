Весной 2022 года уже было понятно, что ВСУ не смогут завоевать победу, а Украине не удастся вернуться к границам 1991 года, рассказал в эфире YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Офицер напомнил, что комментирует ход противостояния на Украине с самых первых дней. Он добавил, что придерживался и придерживается одной линии — нет сценария, в котором Киев смог бы избежать поражения.

«Я всегда говорил, что у Украины нет военного пути к победе. На самом деле, я говорил об этом с самого начала СВО и все это время придерживался одного мнения — Украина никогда не победит и не сможет вернуться к границам 1991 года», — отметил Дэвис.

Аналитик подчеркнул, что любая военная аналитика может с легкостью подтвердить, что на стратегическом уровне «все и всегда было на стороне России».

Ранее Дэвис сообщил, что попытки Владимира Зеленского затянуть противостояние на Украине, отказываясь от мирного соглашения РФ, бессмысленны.