Токаев оценил действия Трампа по урегулированию конфликтов

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает, что действия президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликтов в мире достойны международного признания, Астана признательна Вашингтону за поддержку суверенитета республики. Об этом Токаев заявил, выступая на круглом столе с представителями американского бизнеса в США.

"Сегодня мы провели еще одну содержательную беседу с президентом Трампом, за что я ему очень признателен. Казахстан высоко оценивает лидерство президента Трампа в продвижении прагматичной дипломатии и содействии мирному урегулированию острых конфликтов - от Европы и Ближнего Востока до Азии и Африки. Его конструктивная позиция и акцент на достижение конкретных результатов способствуют снижению напряженности и развитию диалога в условиях растущей глобальной поляризации. Столь решительные и ориентированные на результат усилия достойны широкого международного признания", - привели в пресс-службе Токаева его слова.

Президент Казахстана добавил, что считает нужным довести эти усилия до сведения государств - членов ООН в ходе дебатов на сессии Генеральной Ассамблеи.

Токаев переговорил с Трампом

Токаев также отметил, что укрепление партнерства с США является долгосрочным приоритетом во внешней политике Астаны.

"Казахстан расположен в географически чувствительной части мира. Наши стратегические цели, включая сотрудничество с США, остаются неизменными. Наш народ искренне признателен за то, что США одними из первых в мире признали нашу независимость и неизменно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Казахстана", - сказал он.

Токаев прибыл в США с рабочим визитом для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Также в его графике запланированы встречи с представителями бизнеса США и лидерами других стран. Ранее Токаев провел встречу с Трампом и министром торговли США Говардом Латником. После встречи было объявлено о подписании контракта, по которому Казахстан закупит у США 300 локомотивов на $4,2 млрд.