Британка сильно зевнула и чуть не стала инвалидом

Жительница Великобритании Хейли Блэк получила смещение шейных позвонков, которое чуть не привело к летальному исходу, после того, как сильно зевнула. Об этом сообщила Daily Mail.

По словам Блэк, все произошло еще в 2016 году.

«Я увидела, как моя дочь зевает. Я инстинктивно зевнула сама и почувствовала, как через меня словно прошел электрический разряд, как будто половина тела содрогнулась. Я сразу поняла, что что-то не так и попросила своего мужа вызвать скорую», — рассказала она.

Блэк отметила, что сначала в больнице у нее ничего не выявили, однако ее продолжали мучить сильные боли. После дополнительных анализов врачи обнаружили, что у женщины смещение шейных позвонков. По прогнозам медиков, шансы на выживание женщины после экстренной операции составляли 50/50. Такие же шансы были на то, что она больше не сможет ходить, если хирургическое вмешательство пройдет успешно.

«Тот факт, что я не в инвалидной, — это чудо», — призналась Блэк.

При этом она по-прежнему вынуждена постоянно принимать обезболивающие препараты из-за хронических болей и не может вернуться к своей работе.