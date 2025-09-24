Флотилия с Гретой Тунберг была атакована дронами по пути в Газу

Международная гуманитарная флотилия с участием шведской экоактивистки Греты Тунберг, направлявшаяся в сектор Газа, была атакована беспилотниками вблизи греческого острова Крит.

Участники акции сообщают о применении светошумовых гранат и попытках заглушить связь, но подчеркивают, что не пострадали и намерены продолжить миссию по доставке помощи населению анклава.

Сообщается, что гуманитарная флотилия с известной шведской активисткой Гретой Тунберг на борту, направлявшаяся в сектор Газа, подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Инцидент произошел в акватории вблизи греческого острова Крит, где в настоящее время сосредоточена большая часть из 51 судна, входящего в состав флотилии «Глобал Сумуд».

В своих официальных заявлениях и публикациях в социальных сетях участники миссии описывают, как на их суда были сброшены неопознанные объекты, применены светошумовые гранаты и предприняты попытки нарушения радиосвязи с помощью громкой музыки. Несмотря на многочисленные взрывы, видимые на опубликованных в соцсетях кадрах, по предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.

Немецкая правозащитница Ясемин Акар, находившаяся на одном из судов, подтвердила, что атаке подверглись пять кораблей. Она заявила, что флотилия не представляет никакой угрозы, поскольку перевозит исключительно гуманитарные грузы для палестинского населения, которое, по ее словам, «Израиль убивает тысячами и морит голодом».

Ранее Акар сообщала о появлении в небе от 15 до 16 беспилотников. Бразильский активист Тьяго Авила в другом видеоролике утверждает, что были «обстреляны беспилотными летательными аппаратами» четыре лодки, и на заднем плане в момент записи слышен еще один взрыв. Организаторы миссии охарактеризовали эти действия как «психологические операции», направленные на запугивание, но подчеркнули, что их решимость не сломлена.

Флотилия вышла из порта Барселоны в начале сентября, дабы доставить жизненно необходимые грузы примерно 2,4 миллионам палестинцев. Ранее беспилотники атаковали суда флотилии, когда они стояли на якоре в Тунисе перед возобновлением пути. Несмотря на растущие риски, участники флотилии настаивают на своем праве на гуманитарную деятельность и заявляют о продолжении движения к цели.