Каллас прокомментировала инциденты на границах Евросоюза

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике Кая Каллас прокомментировала инциденты на границах альянса — ранее сразу несколько европейских стран обвинили Россию в нарушении границ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Каллас.

По ее словам, все подобные инциденты являются умышленными провокациями России. При этом Каллас также заявила, что Москва будет продолжать эти провокации, пока «ей это позволяют».

«Не может быть, чтобы Россия случайно трижды за две недели нарушила воздушное пространство Европы. Россия испытывает европейские границы и нашу решимость. Она будет продолжать провокации до тех пор, пока мы это позволяем», — заявила она.

Напомним, что ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что над территорией его страны сбили несколько российских дронов. Позже МИД Эстонии также обвинил Россию в нарушении воздушного пространства страны над Финским заливом.