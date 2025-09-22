Известный украинский журналист-расследователь, основатель проекта Bihus.Info Денис Бигус, чья команда недавно опубликовала материал о коррупции в окружении Владимира Зеленского, заявил о своей мобилизации в ВСУ.

В видеообращении Бигус сообщил, что получил «предложение, от которого сложно отказаться» от военкомата в Виннице.

«Хотя сейчас, когда я это записываю, я еще гражданский, в тот момент, когда вы это видите, я уже не совсем, как говорят в „Тик-Токах“, человек в статусе человека», — заявил журналист, добавив, что его проект продолжит работу и без него.

Как сообщает ТАСС, эта новость появилась на фоне громкого расследования Bihus.Info, опубликованного в конце мая. В нем утверждалось, что близкое окружение Зеленского может быть причастно к масштабным коррупционным схемам при строительстве фортификационных сооружений.

В то же время, как напоминает Telegram-канал «Политика Страны», сам Бигус три месяца назад оказался в центре скандала. Его обвиняли в фиктивном прохождении военной службы в 2022 году и в возможной работе на СБУ. Издание также отмечает, что Бигус и его ресурс активно поддерживали антикоррупционные органы (НАБУ и САП), которые сейчас находятся в жестком противостоянии с Офисом президента Украины.

