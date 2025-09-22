Стало известно, что в окружении Зеленского зреет переворот

В правительстве Украины нарастает внутреннее противостояние, конфликт интересов может завершиться переворотом, пишут «Аргументы и факты» со ссылкой на источники.

Источник отметил, что ключевой фигурой в этом конфликте может стать первый вице-премьер Михаил Федоров.

По его данным, у политика сильный медийный имидж, он обладает значительным влиянием на Владимира Зеленского. Кроме того, Федоров мог сыграть решающую роль в возвращении полномочий антикоррупционным органам НАБУ и САП в июле.

Политик объяснил, как будущее ПМЖ Зеленского связано с поддержкой Палестины

За его спиной, заметил источник, стоит мощный альянс, которые рассматривает Федорова как потенциальную альтернативу главе офиса президента Андрею Ермаку.

Ранее экс-депутат Верховной рады и участник движения «Другая Украина» Спиридон Килинкаров сообщил, что протесты против закона об ограничении деятельности НАБУ были «организованы западными НКО и админресурсом в лице мэра Киева Виталия Кличко и других опальных мэров».