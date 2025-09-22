Трамп ознакомился с предложением Путина

Президент США Дональд Трамп в курсе предложения российского лидера Владимира Путина в течение года придерживаться ограничений в соответствии с ДСНВ.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

По её словам, американский президент планирует лично прокомментировать инициативу Путина.

Исполнительный директор американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дарел Кимбалл ранее призвал Трампа одобрить предложение Путина по ДСНВ.