Трамп поиронизировал над женщинами из венесуэльского ополчения

Президент США Дональд Трамп иронично высказался о подготовке венесуэльских женщин, вступивших в ополчения для защиты страны от возможной американской угрозы.

Трамп сделал репост разошедшихся по интернету кадров этапа групповой тактической подготовки формирования. Ключевой фигурой ролика стала женщина с автоматом Калашникова, одетая в узорчатые лосины и шлепанцы.

«Совершенно секретно: мы застали венесуэльское ополчение на тренировке. Очень серьезная угроза!» — прокомментировал видео американский президент.

Напомним, что в середине августа США направили к берегам Венесуэлы группу военных кораблей для борьбы с наркотрафиком. Президент республики Николас Мадуро назвал действия Вашингтона актом агрессии и распорядился мобилизовать национальную милицию. Речь идет о мобилизации военнообязанных и формировании отрядов ополчения.