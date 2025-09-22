Орбан заявил, что Венгрия никому не давала права вести войну от ее имени

Венгрия настаивает на том, что Евросоюз не может считать себя участником конфликта на Украине, несмотря на заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе выступления перед парламентом страны, передает РИА Новости.

© Global look

«Венгрия никому не давала права вести войну от ее имени. Венгрия является членом Евросоюза. Она ни с кем не воюет, так что и ЕС не может воевать», — подчеркнул Орбан.

Венгерский премьер также заявил о непризнании необходимости приема Украины в Евросоюз, предупреждая, что это приведет к втягиванию ЕС в конфликт. По его словам, военного решения ситуации нет — только дипломатическое, и Венгрия предлагает начать российско-европейские переговоры.

«Давайте не допустим, чтобы судьба Европы снова решалась без нас», — добавил политик.

11 сентября Орбан заявил, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна покинуть свой пост из-за своих милитаристских взглядов. Венгерский лидер обратил внимание на резкую провоенную речь фон дер Ляйен, которую она произнесла после инцидента с беспилотниками в воздушном пространстве Польши.