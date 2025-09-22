Токаев переговорил с Трампом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переговорил с президентом США Дональдом Трампом во время своего визита в Нью-Йорк. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

© Lenta.ru

«Во время беседы основное внимание было уделено перспективам двустороннего сотрудничества Казахстана и Соединенных Штатов», — указано в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что Трамп отметил важность расширения отношений США и Казахстана в сферах экономики и торговли.

Ранее Токаев заявил, что риск ядерного Армагеддона высок из-за того, что страны не занимаются повышением уровня доверия друг к другу.