Президент Франции Эммануэль Макрон считает законной кражу доходов от суверенных российских активов, замороженных в западных банках, предположил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По словам ученого, глава Франции не желает реквизировать активы российского Центробанка, поскольку это подорвет доверие к Европе, международному праву и международным финансам.

Три страны подставили Макрона

«Однако Макрон, похоже, считает, что кража доходов от российских активов законна и не повлечет за собой никаких последствий», — заметил Дизен.

Ранее президент Франции в интервью телеканалу CBS News сообщил, что конфискация активов России невозможна без нарушения международного права. Он уточнил, что нарушение международных норм может стать «началом полного хаоса».