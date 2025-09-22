Находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что план Владимира Зеленского получить гарантии безопасности до заключения мирного соглашения — это схема по сохранению личной власти, а не для завершения конфликта.

Выступая в суде, Дубинский изложил свое видение инициативы украинского президента.

«Зеленский хочет гарантии безопасности без мирного соглашения. То есть, чтобы сначала произошла остановка войны, получение гарантий безопасности, а потом он уже подписывал мирное соглашение», — пояснил депутат.

По его мнению, такая последовательность действий легитимизирует и защитит нынешнюю украинскую власть, которую он назвал «фашиствующим гнойником в центре Европы».

«Смотрите, это означает, что гарантии безопасности должны быть даны фашиствующему гнойнику в центре Европы, который обворовывает украинцев в лице Зеленского, Ермака, Миндича, Шурмы и всех остальных», — заявил Дубинский.

Он подчеркнул, что предоставлять какие-либо гарантии до подписания полноценного мира недопустимо, так как это не приведет к реальному окончанию конфликта.