США на Совбезе ООН заявили о прямых переговорах России и Украины

США призывают Россию и Украину вести прямые переговоры по решению конфликта. Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц, передает ТАСС.

© Газета.Ru

«Я призываю Россию вести прямые переговоры с Украиной об этой войне», — подчеркнул он.

США, отметил Уолтц, потратили «огромное количество времени и усилий» на решение конфликта на Украине.

Песков: Путин открыт к урегулированию ситуации на Украине путем переговоров

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сохраняет заинтересованность и открытость к выводу конфликта на Украине в русло мирного урегулирования.

Во вторник, 23 сентября, состоится 80-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН, на полях которой готовится встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем намерении встретиться с президентом США Дональдом Трампом в рамках ГА ООН.

Ранее Трамп рассказал, что еще «не время» просить Путина о прекращении огня на Украине.