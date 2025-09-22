"Нож в спину Зеленскому": Кто готовит тихий переворот в Киеве?

В окружении Владимира Зеленского зреет заговор, который может лишить его реальной власти, оставив лишь номинальный пост президента. Ключевой фигурой в этом «тихом перевороте» может стать первый вице-премьер Михаил Федоров. Об этом пишет украинское издание «Страна».

По данным издания, в украинской власти сложился мощный альянс, недовольный всесилием главы Офиса президента Андрея Ермака. В него входят антикоррупционные органы (НАБУ и САП), западные партнеры и часть оппозиции. После провальной попытки Ермака подчинить себе антикоррупционеров, этот альянс ищет фигуру, способную стать альтернативой главе ОП. И такой фигурой все чаще называют Михаила Федорова.

Как пишет «Страна», Федоров — «пожалуй, последняя крупная фигура в окружении Зеленского, которая еще сохраняет на него значительное влияние "через голову" Ермака». Он пользуется хорошей репутацией на Западе и, по слухам, именно он убедил Зеленского отступить в конфликте с НАБУ.

Издание описывает возможный сценарий «дворцового переворота». Под давлением уголовных дел от НАБУ в отставку отправляют нынешнего премьера Юлию Свириденко, которая считается человеком Ермака. Исполняющим обязанности главы правительства автоматически становится первый вице-премьер — Михаил Федоров. Опираясь на поддержку Рады и ситуативный союз с другими недовольными Ермаком игроками, например с главой фракции партии "Слуга народа" Давидом Арахамией, Федоров формирует правительство, лояльное уже ему, а не Офису президента.

«В реальности это будет радикальная перемена, — заключает "Страна". — Фактически Банковая, а значит и президент, потеряет возможность ручного управления Радой и правительством. Зеленскому придется договариваться в каждом конкретном случае, учитывать разные интересы».

Впрочем, издание отмечает, что этот план пока не гарантирован. Ермак и Зеленский понимают угрозу и готовят контрудар. Дальнейшее развитие событий в Киеве, по мнению журналистов, будет зависеть от того, чей удар окажется сильнее.